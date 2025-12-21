Z obecnych prognoz wynika, że święta będą mroźne i słoneczne – poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Dodała, że w wigilijną noc słabych opadów śniegu można spodziewać się na południowych krańcach naszego kraju.

Jak informuje IMGW, Skandynawia oraz Europa Centralna będą pod wpływem wyżu, pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami z rejonu Francji i Zachodniej Rosji, w strefie oddziaływania frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu klina wspomnianego wyżu znad Skandynawii, jedynie na południowym zachodzie zaznaczy się skraj niżu znad Europy Zachodniej. Pozostaniemy w dość chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie się wahać, jedynie w dzień na południowym zachodzie zacznie powoli spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia jedynie lokalnie w obszarach podgórskich. Początkowo lokalnie silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność przeważnie do 200 m. We wschodniej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północy do 6 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, przeważnie wschodni i południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów w porywach do 60 km/h.

Jakich temperatur możemy spodziewać się w ostatnich dniach 2025 roku?

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na północnym wschodzie. Na południu miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie w obszarach podgórskich do 100 m, i tam możliwe marznące mgły powodujące śliskość nawierzchni. W rejonie Zatoki Gdańskiej przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie słabe opady śniegu, a na południu opady mżawki, lokalnie marznącej, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od minus 3 st. C do 2 st. C; chłodniej w obszarach podgórskich Karpat do minus 4 st. C, i lokalnie na północy od minus 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie lokalnie porywisty, wschodni i północno-wschodni.

We wtorek zachmurzenie duże na południu kraju całkowite, od północnego wschodu większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu, głównie we wschodniej i południowej części kraju. Początkowo na południu możliwe marznące opady mżawki, i lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m, powodujące śliskość nawierzchni. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 4 st. C, chłodniej na północnym wschodzie do minus 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

Jaka pogoda w stolicy?

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady mżawki lub śniegu ziarnistego. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

W nocy zachmurzenie duże, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni.

Prognoza na kolejne dni