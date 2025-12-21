Zielona Góra stolicą akcji „Polska na TAK”. Podczas jarmarku na rynku w centrum miasta, na którym odbywa się wigilia dla mieszkańców, zielonogórzanie opowiadali dziennikarzom, z czego słynie ten region.

Miasto przyłączyło się do inicjatywy „Polska na TAK”, realizowanej przez Telewizję Polską i Polskie Radio, która promuje kreatywność i nowoczesne podejście do patriotyzmu.

O tym, z czego słynie Zielona Góra mówią: aktor i kabareciarz Marcin Wiśniewski oraz Agata Miedzińska z zielonogórskiego ośrodka kultury.

Prezydent Zielonej Góry o akcji „Polska na TAK”

W Zielonej Górze odsłonięto zielony mural symbolizujący tradycje i promujący akcję „Polska na TAK”.

O znaczeniu tej akcji dla miasta mówi prezydent Zielonej Góry, Marcin Pabierowski.

Akcja „Polska na TAK” ma na celu promowanie nowoczesnego patriotyzmu. Jej finałem w Zielonej Górze będzie miejska wigilia, która rozpocznie się o godzinie 15.