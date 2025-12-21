Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali u siebie z JSW Jastrzębskim Węglem 1:3 w 13. kolejce PlusLigi.

Gorzowianie prowadzili przez niemal cały pierwszy set: było m.in. 13:7 i 22:20, jednak końcówka należała do gości, którzy zwyciężyli 25:23. W drugim secie ton nadawał także zespół gospodarzy i wygrał do 21. Jastrzębski Węgiel wskoczył na wyższy poziom w trzecim secie i dość pewnie wygrał do 21. Czwarta partia była już pod kontrolą faworyzowanych Ślązaków, którzy zwyciężyli 25:18 i zgarnęli 3 punkty.

Cieszyli się więc Ci, którzy Cuprum Stilon reprezentowali w poprzednim sezonie a dziś są w Jastrzębiu:

W gorzowskiej ekipie spory niedosyt:

Cuprum Stilon jest na półmetku sezonu PlusLigi na 13. miejscu z dorobkiem ośmiu punktów, tyle co ostatni Norwid Częstochowa. Jednak w dole jest ciasno, bo do dziesiątego Ślepska Suwałki brakuje tylko trzech oczek.

Jeszcze więcej rozmów pomeczowych w Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów po 17 i w Magazynie Sportowym Radia Zachód po 21.