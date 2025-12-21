W Świdnicy odbyło się wydarzenie pod hasłem „Ubierz z nami choinkę”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Bunkrowa. Spotkanie miało miejsce w historycznej scenerii – przy ruinach dawnego folwarku Eschental. Jego celem była integracja lokalnej społeczności oraz stworzenie świątecznej atmosfery.

– Chcieliśmy wspólnie ubrać choinkę i po prostu pobyć razem – mówi Alicja Wilczyńska, członkini stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało latem tego roku i ma już na swoim koncie drugą zorganizowaną inicjatywę. Organizacja skupia się na budowaniu wspólnej społeczności mieszkańców ulicy Bunkrowej.

– Zależy nam na wspólnej integracji i budowaniu więzi, bo kontakty międzyludzkie są bardzo ważne – podkreśla Lesław Wilczyński, prezes stowarzyszenia.

Oprócz wspólnego ubierania choinki uczestnicy spotkania wzięli udział w ognisku oraz kolędowaniu. – Bardzo podoba mi się atmosfera, która tutaj panuje – mówi jeden z sąsiadów.

Stowarzyszenie Bunkrowa planuje kolejne działania na rzecz lokalnej społeczności.

Autorka: Karolina Waleńska