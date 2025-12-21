Wspólna modlitwa, symboliczna uczta oraz śpiewanie kolęd – to wszystko wydarzyło się w niedzielne popołudnie podczas wigilii miejskiej. Na scenie przy ratuszu nie zabrakło występów lokalnych artystów oraz przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.

Tradycyjnie dla mieszkańców przygotowano półtora tysiąca porcji pierogów i kapusty z grzybami oraz czerwony barszcz.

Spotkanie było również okazją do złożenia świątecznych życzeń:

– Podczas miejskiej wigilii towarzyszą nam niezapomniane emocje – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Zachwytu nad przygotowanymi potrawami nie ukrywali zielonogórzanie:

Życzenia dla mieszkańców przygotowali również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, Hanna Przybylska oraz Adam Adler:

Miejska wigilia była równocześnie zakończeniem tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.