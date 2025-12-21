Wspólna modlitwa, symboliczna uczta oraz śpiewanie kolęd – to wszystko wydarzyło się w niedzielne popołudnie podczas wigilii miejskiej. Na scenie przy ratuszu nie zabrakło występów lokalnych artystów oraz przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.
Tradycyjnie dla mieszkańców przygotowano półtora tysiąca porcji pierogów i kapusty z grzybami oraz czerwony barszcz.
Spotkanie było również okazją do złożenia świątecznych życzeń:
– Podczas miejskiej wigilii towarzyszą nam niezapomniane emocje – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Zachwytu nad przygotowanymi potrawami nie ukrywali zielonogórzanie:
Życzenia dla mieszkańców przygotowali również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, Hanna Przybylska oraz Adam Adler:
Miejska wigilia była równocześnie zakończeniem tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.