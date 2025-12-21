W Zielonej Górze zaprezentowano nowy mural. Tym razem rysunek znajduje się na ścianie kamienicy przy ul. Licealnej 1. Mural prezentuje najważniejsze wartości dla miasta, takie jak bezpieczeństwo, sport czy relacje rodzinne.

Wokół ukazanych postaci przewijają się pędy winorośli.

Zapytaliśmy mieszkańców, jak oceniają tę inicjatywę:

– Promujemy to, co jest dla nas szczególnie istotne – podkreśla Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Mural przy ul. Licealnej znajduje się na przeciwko rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego.