Pięcioboiści z Polski, Belgii, Kazachstanu i Niemiec wystąpili w XI memoriale Zbigniewa Majewskiego.

Na starcie zabrakło czołowych seniorów, a o twórcy pięcioboju nowoczesnego w Drzonkowie mówi Marcin Horbacz – olimpijczyk z Aten i Pekinu:

W rywalizacji U-17 na podium stanęła 13 letnia Wiktoria Samokhina z ZKS-u Drzonków:

Wśród mężczyzn U-20 i U-24 z zielonogórzan siódme miejsce zajął Radosław Porada:

Wyniki:

Kobiety U-15:

1. Kamila Jakubowska (Legia Warszawa) – 1138 pkt, 2. Nadia Szopa (Wawer Warszawa) – 1093, 3. Amelia Makosza (Wawer Warszawa) – 1087, 5. Anna Samokhina (ZKS Drzonków) 1048, 7. Lena Gontowiuk (ZKS) 1016.

Męźczyźni U-15:

1. Witold Przybylski (Wawer Warszawa) – 1161, 2. Jakub Lipka (Legia Warszawa) – 1141, 3. Franciszek Soltan (Legia Warszawa) – 1100, 5. Marcel Korwek (ZKS) – 1086.

Kobiety U-17:

1. Maja Gradoń (ZKS) 1313, 2. Wiktoria Samokhina (ZKS) – 1262, 3. Julia Pior (Orka Grudziądz) – 1258, 4. Kornelia Dudziak (ZKS) 1231.

Mężczyźni U-17:

1. Tikhon Varyokhin (Kazachstan) 1448, 2. Szymon Pawlak (Legia) – 1410, 3. Tymofiy Lustiuk (ZKS) – 1410, 8. Danylo Lustiuk (ZKS) 1305, Wojciech Królik (ZKS) 1294.

Kobiety Open:

1. Canau Kurt (Niemcy) – 1390, 2. Maja Biernacka (Polska) – 1390, 3. Zofia Wyczołek (Polska) – 1374

Mężczyźni Open:

1. Daniel Ławrynowicz (Legia Warszawa) 1515, 2. Igor Radomyski (Legia) 1496, 3. Piotr Bis (UKS G-8 Bielany) 1489, 4. Szymon Wesołowski (ZKS) 1480, 7. Radosław Porada (ZKS) 1464,