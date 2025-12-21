Dziewięć osób zginęło w strzelaninie, do której doszło w tawernie w miejscowości Bekkersdal, na zachód od Johannesburga – podała w niedzielę lokalna policja, na którą powołuje się południowoafrykański nadawca SABC News. Dziesięć osób zostało rannych.

Według SABC News nieznani sprawcy bez powodu otworzyli ogień do osób w tawernie i poza budynkiem. Rannych przewieziono do pobliskich szpitali, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

Czy doszło do zatrzymania sprawców?

Skierowana na miejsce policja bada przyczynę zdarzenia. Lokalne media nie informują, czy doszło do zatrzymania sprawców.