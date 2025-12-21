21 grudnia – w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, sklepy będą otwarte. W Wigilię 24 grudnia zakupy „last minute” nie będą możliwe.

Jak przypomniała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Wigilia (24 grudnia) po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że zakupy „last minute” nie będą możliwe. Tego dnia sklepy będą nieczynne.

24 grudnia dniem wolnym od pracy

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta – Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.