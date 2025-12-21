21 grudnia – w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, sklepy będą otwarte. W Wigilię 24 grudnia zakupy „last minute” nie będą możliwe.
Jak przypomniała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Wigilia (24 grudnia) po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że zakupy „last minute” nie będą możliwe. Tego dnia sklepy będą nieczynne.
24 grudnia dniem wolnym od pracy
1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta – Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.
Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.
Czytaj także:
W Wigilię zakupy „last minute” nie będą możliwe
W niedzielę, 7 grudnia, sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe przypadają w tym roku za tydzień, czyli 14 grudnia, a także 21 grudnia, w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia....Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Koszyk świątecznych zakupów. Jest drożej niż w ubiegłym roku
W listopadzie ceny artykułów codziennego użytku były wyższe średnio o 4,2 proc. rok do roku, ale wzrost cen w sklepach hamuje - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
W 2026 roku majówka będzie krótka
W przyszłym roku układ świąt przy odpowiednim zaplanowaniu urlopu umożliwi co najmniej czterodniowe weekendy w styczniu, czerwcu i w listopadzie. Długi odpoczynek szykuje się w grudniu, ale majówka będzie...Czytaj więcejDetails