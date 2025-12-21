Ponad 90 chórzystów przygotowuje się do Zielonogórskiego Kolędowania. Będzie to już 10. edycja koncertu, który od lat odbywa się w święto Trzech Króli.

Rekrutacja do chóru trwała w listopadzie, a próby zaczęto w grudniu.

– Chórzyści pracują najpierw nad głosami, a później ćwiczą wspólnie – mówi dyrygentka Martyna Dziechciaruk:

– Widzimy, że zielonogórzanie chcą kolędować. Zapraszamy na jubileuszową edycję, z kolędami bardziej i mniej znanymi – dodaje Martyna Dziechciaruk:

Zielonogórskie Kolędowanie odbędzie się 6 stycznia 2026 roku o godzinie 18:00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej.