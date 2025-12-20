Na zakończenie pierwszej rundy koszykarskiej 2 ligi SKM Zastal Zielona Góra uległ we własnej hali Twierdzy Kłodzko 71:81. Decydujące były druga oraz czwarta kwarta, w których Zielonogórzanie wyraźnie przegrali. W barwach gospodarzy najlepiej punktował Nikodem Klocek, który uzbierał 27 oczek. Dla Twierdzy 26 punktów trafił z kolei Krystian Szafarski.

Pierwszą kwartę lepiej rozpoczęli gracze SKM, prowadząc po niemal pięciu minutach 10:2. Goście zdołali jednak nadrobić część strat i koszykarze schodzili z parkietu przy wyniku 13:10 dla Zielonogórzan.

W drugich dziesięciu minutach uwidoczniła się przewaga przyjezdnych. Szczególnie w końcowej części kwarty Kłodzczanie zaczęli seryjnie punktować. Goście wyszli na prowadzenie i zaczęli je podwyższać. Ostatecznie po dwóch kwartach na tablicy wyników widniał rezultat 31:39.

W trzeciej kwarcie SKM ruszył do odrabiania strat. Gospodarze punktowali szczególnie dobrze w drugich pięciu minutach tej odsłony i na jej koniec przegrywali już tylko 53:56.

Kluczowa była kwarta numer cztery. Po niespełna trzech minutach gry SKM dogonił Twierdzę, doprowadzając do remisu 62:62. W tym momencie goście zaczęli jednak kaskadowo punktować i szybko wrócili na wysokie, dziesięciopunktowe prowadzenie. Podopieczni Piotra Bakuna nie byli już w stanie odwrócić losów meczu i finalnie przegrali 71:81.

Po 15 kolejkach 2 ligi SKM Zastal Zielona Góra zajmuje 14 miejsce z dorobkiem 19 punktów. Twierdza Kłodzko ma na swoim koncie 24 oczka i jest 7 w tabeli.

Mecz podsumował trener SKM-u, Piotr Bakun:

Nikodem Klocek, najlepiej punktujący zawodnik spotkania, bardzo żałował porażki:

Trener Twierdzy Kłodzko, Jan Kurowski, wysoko ocenił występ swojej drużyny:

Krystian Szafarski zanotował dziś najwięcej punktów w drużynie gości: