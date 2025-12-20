Koszykarze EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów pokonali u siebie Pyrę AZS Szkołę Gortata Poznań 90:70 w meczu 15. kolejki II ligi, grupy D.

Początkowo nic nie wskazywało na tak wysoką wygraną gorzowian, bowiem goście weszli w mecz od prowadzenia 8:0. Kangury zdołały jednak opanować sytuację jeszcze w pierwszej kwarcie i później coraz wyraźniej odjeżdżały rywalom. W najlepszym momencie, na początku ostatniej odsłony, podopieczni trenera Marka Mańkowskiego prowadzili ponad 30 punktami.

Szkoleniowiec Kangoo, Marek Mańkowski:

Kapitan i najskuteczniejszy dziś zawodnik Kangoo (23 pkt), Konrad Jelski: