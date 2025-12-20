Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów pewnie pokonały u siebie Polonię Warszawa 79:56 w 11. kolejce Orlen Basket Ligi Kobiet.

Gorzowianki choć osłabione brakiem Weroniki Telengi i Ashley Owusu to praktycznie od początku zdominowały zespół ze stolicy w strefie podkoszowej. Po pierwszej kwarcie było jeszcze 16:12, ale w drugiej dobra gra w obronie i lepsza skuteczność w ataku pozwoliła odskoczyć na 38:23.

Druga połowa praktycznie bez historii: w trzeciej kwarcie gorzowianki tylko powiększały przewagę, w czwartej trener Dariusz Maciejewski oszczędził podstawowe zawodniczki i Polonia zmniejszyła straty o dwa punkty: