Trzy z czterech lubuskich drużyn przegrały swoje II-ligowe sobotnie spotkania. Wygrała tylko Olimpia Sulęcin, która pokonała na wyjeździe po zaciętym meczu Cargill Słupca 3-2. W decydującej partii sulęcinianie wygrali 15-10.

Sobieski Żagań gładko uległ u siebie liderowi – WKS-owi Wieluń 0-3, MLKS Gubin przegrał wyjazd z Volleyem Jelczem Laskowice 0-3, a Akademia Siatkówki Stilon Gorzów uległa we własnej hali Tarnovii Tarnowo Podgórne 1-3.

SPS Cargill Słupca – Olimpia Sulęcin 2-3(21-25, 25-18, 17-25, 25-18, 10-15)

Sobieski Żagań – WKS Wieluń(16-25, 22-25, 19-25)

PGE Akademia Siatkówki Gorzów – Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 1-3(19-25, 19-25, 25-19, 22-25)

Volley Jelcz Laskowice – MLKS Gubin 3-0(25-16, 25-22, 25-18).