Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów wygrała z Jurandem Ciechanów 30:28 w ramach 14. kolejki Ligi Centralnej.

W mecz lepiej weszli goście, którzy w pierwszych minutach legitymowali się lepszą skutecznością i wypracowali sobie pięciobramkową przewagę. Receptą na rywala była zmiana w bramce Stali – od momentu wejścia między słupki kapitalnie spisującego się Jakuba Gawlika (później wybranego MVP spotkania) gorzowianie zaczęli odrabiać straty.

Wydawało się że Stal szybko doprowadzi do remisu, ale nieco się to przedłużyło, bo w końcówce pierwszej połowy fantastycznie w bramce gości prezentował się Tomasz Wiśniewski. W końcu na kilkanaście sekund przed przerwą wyrównał Gabriel Bartnicki i zespoły schodziły do szatni przy stanie 14:14.

Na samym początku drugiej odsłony gospodarze objęli pierwsze w tym meczu prowadzenie i od razu zbudowali trzy bramki przewagi. Ekipa z Ciechanowa próbowała gonić wynik – najgroźniej zrobiło się w ostatnich dwóch minutach, gdy różnica stopniała do jednej bramki, ale Stal wytrzymała próbę nerwów.

Gabriel Bartnicki, Stal Gorzów:

Jakub Olszewski, trener Juranda Ciechanów:

Więcej pomeczowych wypowiedzi, w tym rozmowa z MVP Jakubem Gawlikiem, w poniedziałkowej „Ostatniej prostej” w Radiu Gorzów oraz w „Magazynie Sportowym Radia Zachód”.