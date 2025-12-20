Zielonogórzanie mieli okazję poznać tradycje wigilijne regionalnych grup etnicznych. W sobotę (20 grudnia), przy ratuszu, odbyła się bowiem degustacja potraw świątecznych Górali Bukowińskich i Polesian, którą zorganizowało Muzeum Etnograficzne w Ochli.

Wśród smakołyków można było znaleźć m.in. struclę i zupę rybną. Jak mówią zielonogórzanie, takie inicjatywy pokazują różnorodne przeżywanie wigilii:

O tradycjach wigilijnych Polesian opowiada Eugeniusz Niparko z Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa:

Każda grupa etniczna ma własne tradycje bożonarodzeniowe – dodaje Tadeusz Woźniak, dyrektor skansenu w Ochli:

Regionalną wigilię uprzyjemniły występy artystyczne i wizyta Świętego Mikołaja z Miry.