Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego – poinformowała w piątek (19 grudnia) rzecznik do spraw karnych tego sądu sędzia Anna Ptaszek.
Wcześniej na platformie X poinformował o decyzji sądu pełnomocnik posła PiS mec. Bartosz Lewandowski.
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Romanowskiego. Może on swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską
– napisał Lewandowski.
Przypomniał też, że wcześniej Interpol odmówił wystawienia czerwonej noty wobec Romanowskiego.
Sad uznał, że nie istnieje ważny interes państwa do dalszego utrzymywania europejskiego nakazu aresztowania
– powiedział PAP mec. Lewandowski.
Dodał, że sąd podzielił jego poglad, iż w śledztwie dotyczącym posła Romanowskiego dochodziło do „bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym”.
W obszernym uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie sędzia, który wydał pierwotnie Europejski Nakaz Aresztowania) Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym posła Romanowskiego, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw o wolnościach obywatelskich.
To akt oskarżenia wobec działań rządu (słowa pana Ministra Waldemara Żurka zostały nawet przywołane) i służb.
Sąd podkreślił również naciski na sądy w tej sprawie motywowane politycznie.
Wbrew oficjalnej narracji rządu INTERPOL podał powody odmowy wydania czerwonej noty za poseł Romanowskim, które Sąd wziął pod uwagę przy wydaniu rozstrzygnięcia o uchyleniu ENA.
Teraz rozumiem dlaczego Prokuratura Krajowa nie chciała tych powodów ujawnić…!
– wyjaśnił mec. Lewandowski.
Dodał, że opinia Interpolu zawierała uzasadnienie wskazujące na przeszkody natury merytorycznej do wydania czerwonej noty. Według niego, „z uwagi na postępowanie organów władzy wykonawczej oraz prokuratury w tej sprawie i fakt udzielenia azylu przez Wegry, co sąd uznał za absolutnie zgodne z prawem miedzynarodowym, uchylił europejski nakaz aresztowania” i w piątek ta decyzja została doręczona.
Kompletnie sypie się narracja gangsterów Tuska, Bodnara, Żurka i ich kłamstwa ws Funduszu Sprawiedliwości.
Dziękuję mec. Bartoszowi Lewandowskiemu za ogrom doskonale wykonanej prawniczej roboty! Działamy dalej
– napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marcin Romanowski.
Marcin Romanowski – b. wiceszef MS, poseł PiS, jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Ponieważ służby nie mogły odnaleźć polityka po decyzji sądu o zastosowaniu aresztu, wydano za nim list gończy, a później także europejski nakaz aresztowania. Wtedy okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.
Sam Romanowski oświadczył wówczas, że „swoją misję nad Dunajem” traktuje jako walkę z bezprawiem i jako działania zmierzające do tego, by „jak najprędzej odsunąć od władzy szkodliwy dla Polaków reżim”. Węgierski sąd zatwierdził decyzję władz.
Natomiast w lutym br. Sejm po raz kolejny uchylił Romanowskiemu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i areszt w związku z nowymi zarzutami prokuratury dla posła PiS w tym samym śledztwie. W maju br. warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił zażalenia obrony Romanowskiego na decyzję o jego aresztowaniu. Nie uwzględnił też wniosku obrony o wyłączenie jednego z sędziów
