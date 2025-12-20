W niedzielę siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów w ostatnim w tym roku meczu w PlusLidze podejmą 7. w tabeli JSW Jastrzębski Węgiel.

W drużynie z Jastrzębia-Zdroju są cztery osoby związane w ubiegłym sezonie z gorzowskim klubem: to atakujący Adam Lorenc, libero Maksymilian Granieczny, głowny szkoleniowiec Andrzej Kowal i trener przygotowania fizycznego Andrzej Sawicki. II trener Cuprum Stilonu Tomasz Kowalski cieszy się na spotkanie z dobrymi znajomymi:

Początek meczu w Arenie Gorzów w niedzielę o 14:45. Relacja w Radiu Zachód od 16 w programie Muzyka i Sport.