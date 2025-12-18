Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze nadzoruje śledztwo w sprawie znęcania się nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla dzieci we Wschowie. Placówka prowadzona jest przez zgromadzenie sióstr Elżbietanek.

Śledczy oskarżyli zakonnicę oraz dwoje innych pracowników DPS-u. O postawieniu zarzutów poinformowała prokurator Ewa Antonowicz:

Policja interweniowała w ośrodku wczoraj. Prokuratura już na tym etapie potwierdza, że nie chodzi o pojedynczy przypadek użycia przemocy wobec podopiecznych. Śledczy ze względu na dobro śledztwo i dzieci mieszkających w placówce, nie udzielają obecnie więcej informacji.