Piłkarze Sokoła Gościm spędzają przerwę zimową w gorzowskiej klasie okręgowej na 12. miejscu z dorobkiem 18. punktów.
13 z nich zespół z Gościmia wywalczył na własnym boisku. Pierwszą połowę sezonu ocenia trener Sokoła Łukasz Szafrański:
Jarosław Skrzyczyński - najlepszy polski jeździec zawodami w Lesznie zakończył starty w 2025 roku. Podczas ostatniego tegorocznego startu zawodnik klubu...
Piłkarze Beskidu Bożnów wygrali rundę jesienną w zielonogórskiej grupie III klasy A. Podopieczni trenera Marcina Ochmańskiego, którego ze względu na...
Przy miejskim kąpielisku w Lubsku zakończono montaż paneli fotowoltaicznych, które będą zasilać obiekt w energię elektryczną. Zadanie zrealizowano z pieniędzy...
W Jeleniej Górze 12-letnina dziewczynka zabiła o rok młodszą koleżankę. Podobnych, choć nie tak tragicznych zdarzeń mieliśmy niedawno kilka. Czy...
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny nie jest niezawisły i bezstronny i że naruszył kilka podstawowych zasad unijnego...
Prace nad pierwszym odcinkiem Północnej Obwodnicy Gorzowa trwają. Z ulicy Górczyńskiej wygląda to tak, jakby były bardzie zaawansowane niż faktycznie...
