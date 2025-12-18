Wisła, czyli system obrony przeciwrakietowej i przeciwpowietrznej średniego zasięgu, osiągnął pełną gotowość operacyjną. Meldunek w tej sprawie odebrał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dokładnie rok temu wojsko meldowało ministrowi osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej tego sprzętu.

Po odebraniu meldunku Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że system Wisła jest kluczowym elementem obrony przeciwlotniczej Polski:

Wisła to zintegrowany system obrony powietrznej, który polskie wojsko oparło o wyrzutnie Patriot. Obecnie system to dwie baterie, w skład których wchodzą dwie jednostki ogniowe składające się z czterech wyrzutni Patriot.

W takiej jednostce ogniowej są też: stanowisko dowodzenia i kierowania ogniem, radar oraz pojazdy wsparcia logistycznego i technicznego. Przeciwlotnicy mają też do dyspozycji pojazdy z pociskami PAC-3 MSE, dzięki którym można zwalczać wrogie cele.

Polska armia dostanie jeszcze sześć podobnie wyposażonych jednostek ogniowych, z tym że te kolejne będą miały jeszcze bardziej nowoczesny radar zapewniający tak zwane dookólne zobrazowanie.