O audycji

W ubiegłym roku w małym kościółku pw. Świętego Mikołaja w Raculi, tuż przed świętami Bożego Narodzenia spotkałem się przy nowych organach z Józefem Skrzekiem- legendą polskiej rockowej muzyki progresywnej, założycielem grupy SBB, wokalistą i multiinstrumentalistą.

Powodem przyjazdu do Zielonej Góry był koncert w wykonaniu artysty inaugurujący grę na nowych organach na zaproszenie zaprzyjaźnionego z artystą proboszcza tutejszej parafii księdza Zygmunta Mokrzyckiego. Przed laty organizował klimatyczne koncerty artysty w Pszczewie.

Jednak tematem reportażu nie stała się jego bogata muzyczna droga, ale wyrażana w audycji również muzycznie miłość do najbliższych, smutek po stracie żony i nadzieja, których doznał w życiu, a które podczas świat Bożego Narodzenia szczególnie odczuwa. Specjalnie dla słuchaczy Radia Zachód zagrał i zaśpiewał kolędy i pieśni, które tworzył przy narodzinach kolejnych córek, czyli też można powiedzieć kolędy, ale bardzo rodzinne. Wszystko otulone śląską tradycją świąt i niezwykłą atmosferą zabytkowego kościoła w Raculi.

Pragnę przypomnieć Państwu ten bardzo emocjonalny reportaż, a po emisji przedstawię rozmowę, którą nagrałem kilkanaście dni temu w tym samym miejscu po tegorocznym koncercie artysty. Dowiemy się co przez ten rok wydarzyło się w jego życiu zawodowo i prywatnie. Złoży też świąteczne życzenia słuchaczom Radia Zachód.

O Józefie Skrzeku

Urodzony na Śląsku w Michałkowicach w rodzinie górniczej. Od małego grał i śpiewał, wychowany w duchu sztuki, muzyki, plastyki, tańca, ale również sportu. Po dyplomie w klasie fortepianu w renomowanej szkole im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, przez moment studiował na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jednak los – śmierć ojca – wyznaczył drogę na scenę. Już w 1970 r. stawiał pierwsze kroki jako basista oraz pianista zespołu Breakout. Po rocznej współpracy powrócił jednak na Śląsk, żeby założyć swój ulubiony zespół – SBB. To wielkie szczęście, że powstał ten projekt, bowiem właśnie SBB stworzyło całkiem nowy nurt w muzyce polskiej, a może i światowej. Multiinstrumentalista oraz kompozytor Józef Skrzek zademonstrował światu nową formułę muzyki uniwersalnej, ze słowiańską romantyką oraz buntowniczą dynamiką rocka, zapraszając do współpracy Antymosa Apostolisa oraz Jerzego Piotrowskiego. Od początku lat osiemdziesiątych regularnie występuje w kościołach, prezentując zarówno stricte organowe recitale, jak i koncerty na których łączy brzmienia akustyczne z syntezatorami.

Zdjęcia za zgodą GAD Records Przemysław Pomaranski, Marek Kołodziej, Tomasz Krufczyk, Sylwester Koral. Zdjęcia nagrania do reportażu Cezary Galek