Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang zajmujący się nielegalnym hazardem. Funkcjonariusze zatrzymali 26 osób i zabezpieczyli ponad 150 nielegalnych automatów do gier.

Funkcjonariusze z Warszawy przy wsparciu kolegów z siedmiu urzędów celno-skarbowych: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz z Ministerstwa Finansów przeszukali blisko 30 lokalizacji w Warszawie oraz w powiatach ciechanowskim, mławskim, nowodworskim, płockim, płońskim, pułtuskim, przasnyskim i żuromińskim.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 nielegalnych automatów oraz mienie o wartości kilkuset tysięcy złotych. Zatrzymano 26 osób zaangażowanych w urządzanie i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych

– przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Zatrzymani w prokuraturze usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania poza kasynem gier hazardowych objętych monopolem państwa na niezarejestrowanych automatach.

Dwóch głównych organizatorów zostało aresztowanych, pięciu innych objęto dozorem policji. Grozi im kara do ośmiu lat więzienia i grzywna.

Pozostałe zatrzymane osoby usłyszały zarzut prowadzenia nielegalnych gier na automatach. Im, a także właścicielom lokali, w których działają nielegalne automaty, grozi też kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł za każde urządzenie.