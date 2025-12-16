Gorzowska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 14 osobom, którym zarzuciła działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami ładunków z ciężarówek na terenie Niemiec, Czech i Austrii. Łączną wartość skradzionych towarów oszacowano na 9 mln zł.

Jak poinformowała we wtorek (16 grudnia) rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, prokurator zarzucił oskarżonym łącznie 54 przypadki kradzieży z włamaniami do naczep pojazdów ciężarowych i kradzież z ich wnętrza ładunków, przy czym członkowie grupy z popełniania przestępstw uczynili stałe źródło dochodu.

W śledztwie ustalono, że grupa działała w latach 2013-2021. Po wytypowaniu pojazdu ciężarowego jej członkowie nacinali jego plandekę, a po sprawdzeniu czy ładunek stanowią wartościowe przedmioty, dokonywali ich kradzieży.

Ich łupem padły ładunki zawierające przede wszystkim: opony, buty, markową odzież, klocki Lego, kosmetyki, rowery elektryczne, sprzęt AGD, podzespoły samochodowe czy elektronarzędzia.

Skradzione przedmioty sprawcy przewozili do Polski i sprzedawali kooperującym z nimi paserom. Z 14 oskarżonych czterech nie było karanych sądownie, natomiast dziesięciu z nich było karanych, w tym w ramach tzw. recydywy.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oskarżonym grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzieże z włamaniami do 15 lat więzienia.

Materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa pozwolił na wyłączenie do odrębnego postępowania wątków dotyczących paserów, w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

Jest to o tyle istotne, że bez posiadających szerokich kontaktów paserów, funkcjonowanie grup przestępczych okradających samochody, jest znacznie utrudnione – zaznaczyła prokurator Wojciechowska-Grześkowiak.