Oficjalnie otwarto IV etap obwodnicy Drezdenka, co kończy jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w regionie i to 10 miesięcy szybciej niż planowano.

Nowy odcinek, długości około 3,5 kilometra, omija centrum miasta, przejmując ruch tranzytowy, w tym samochody ciężarowe. To przełomowy moment, który poprawi komfort życia mieszkańców.

– Na pewno będzie mniejszy hałas, ograniczenie drgań budynków oraz poprawa bezpieczeństwa – mówi Adam Kołwzan, burmistrz Drezdenka.

Kluczowym elementem inwestycji jest most oraz estakada nad Notecią o łącznej długości 350 metrów. Na nowej trasie powstały również wiadukt kolejowy, rondo oraz przejścia dla pieszych i zwierząt. Całość została zaprojektowana z myślą o płynności ruchu i ochronie środowiska.

– Budowa całej obwodnicy trwała ponad dekadę, a IV etap kosztował około 120 milionów złotych. Połowa środków pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to wkład samorządów – Województwa Lubuskiego i Gminy Drezdenko – zaznacza Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek Województwa Lubuskiego

– Ta inwestycje to też wielki sukces mieszkańców, którzy zbierali podpisy pod petycją – podkreśla Krystyna Sibińska, posłanka

To koniec z uciążliwym tranzytem przez Drezdenko, który obciążał lokalną infrastrukturę.