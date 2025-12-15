Premier Donald Tusk spodziewa się postępów w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Szef rządu rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Berlina, gdzie europejscy przywódcy zbierają się, aby wesprzeć prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w negocjacjach z amerykańską delegacją w sprawie zakończenia wojny.

Tusk podkreślał, że dla niego priorytetem podczas berlińskich rozmów pokojowych jest bezpieczeństwo Polski:

Szef rządu dodał, że pokłada duże nadzieje w dzisiejszym spotkaniu w niemieckiej stolicy:

Najważniejsze sprawy, jakie wciąż pozostały nierozstrzygnięte, to kwestia Donbasu oraz szansa na przynależność Ukrainy do NATO w przyszłości.

Władze Ukrainy poinformowały, że są gotowe zrezygnować z ubiegania się o wstąpienie kraju do NATO pod warunkiem uzyskania zachodnich gwarancji bezpieczeństwa.