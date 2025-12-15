Coraz więcej osób stara się o pozwolenie na broń. W 2021 roku około 252,3 tys. osób posiadało broń, a do końca 2024 roku liczba ta wzrosła do 367,4 tys. Uzyskanie pozwolenia na broń w Polsce jest procesem regulowanym przez prawo , mającym na celu zapewnienie, że broń trafia tylko w ręce osób odpowiedzialnych i prawidłowo przeszkolonych. Proces ten obejmuje szereg badań , egzaminów i formalności , które mają zweryfikować kwalifikacje kandydata do posiadania broni. Jak dokładnie wygląda i ile kosztuje wyrobienie takiego pozwolenia? W audycji opowiemy także o profitach dla placówek medycznych, które przystępują do programu „Szpitale przyjazne wojsku” . Do programu zakwalifikowało się 127 podmiotów cywilnej służby zdrowia . Z województwa lubuskiego są to: Powiatowe Centrum Zdrowia w Drezdenku, Zachodnie Centrum Medyczne w Krośnie Odrzańskim oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. A na koniec tradycyjnie konkurs organizowany wspólnie przez Lubuski Urząd Wojewódzki oraz Punkt Europe Direct . Do wygrania profesjonalne powerbanki! Do udziału w audycji zaprasza Karolina Kamińska.