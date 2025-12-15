Po blisko miesięcznym szkoleniu ponad 100 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło uroczystą przysięgę. Przy Skwerze Czołgisty w Żaganiu przed sztandarem ślubowali elewi z 34 i 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Kilkutygodniowe szkolenie w salach wykładowych oraz przy żagańskich i świętoszowskich strzelnicach, a także placach ćwiczeń zakończył egzamin. W sobotę przy asyście honorowej, w obecności rodzin żołnierze wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej na sztandar. Wielu z nich włożyło mundur z planami dalszej służby. Część ochotników dołączy do struktur jednostek wojskowych Czarnej Dywizji. – To był dobry, czasem niełatwy okres, ale wspieraliśmy się nawzajem. Dużo nas tu nauczono, ale wiele jeszcze przed nami. Jedno jest pewne, było warto – podkreślają elewi tuż po przysiędze: