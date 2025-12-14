Gmina Dąbie wróciła dwa lata temu do tradycji bożonarodzeniowego jarmarku. Zatrzymała ją pandemia koronowirusa. Dziś kolejna edycja lokalnego spotkania rolników, rękodzielników, sadowników, twórców ludowych i tych, którzy na taki moment czekali.
– Nie możemy się równać z wielkimi jarmarkami, ale może właśnie dlatego nasz jarmark ma także rolę integrującą lokalną społeczność – mówi Bogdan Zaraza, wójt gminy Dąbie.
Dąbie więc zaprasza – parking przed urzędem gminy, od godziny 15.00.
Kolędowanie w Chełmnie
Natomiast w Chełmnie 14 grudnia odbędzie się „Rodzinne kolędowanie”. Wspólne świętowanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.30, zaś o godz. 13.00 wszyscy chętni spotkają się w świetlicy wiejskiej.
Polecamy
Mniejszy budżet w Dąbiu
Gmina Dąbie przygotowała budżet na rok przyszły. Będzie nieco mniejszy, niż tegoroczny. To skutek wielu inwestycji realizowanych w roku 2025....Czytaj więcejDetails