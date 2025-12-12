Prezydent podpisał ustawę dotyczącą warunków pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Nowe przepisy ułatwiają zmianę statusu z ochrony czasowej, jaką otrzymywali uchodźcy wojenni z Ukrainy, na trzyletni pobyt czasowy.

– Dzięki tej zmianie uchodźcy z Ukrainy pod względem prawnym będą traktowani tak jak wszyscy pozostali cudzoziemcy – mówi Polskiemu Radiu były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk:

Aby ubiegać się o zmianę statusu uchodźca z Ukrainy nie będzie musiał iść do urzędu tylko wypełni internetowy formularz. Z ochrony czasowej w Polsce korzysta obecnie prawie milion obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.