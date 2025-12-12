Jeszcze w tym roku spółka odpowiedzialna za budowę Portu Polska wystąpi o pozwolenie na budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Szybkie połączenie między Warszawą, Portem Polska i Łodzią ma zostać oddane do użytku w 2032 roku, razem z węzłem komunikacyjnym pod Baranowem.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że do 2035 roku powstanie tysiąc kilometrów linii kolejowych:

W przyszłym roku PKP Intercity ogłosi przetarg na zakup taboru dla Kolei Dużych Prędkości:

Dzięki budowie hubu Port Polska ma powstać od 30 do 40 tysięcy miejsc pracy. W grudniu zarząd spółki odpowiedzialnej za inwestycję złoży 19 pozwoleń na budowę – m.in. fundamentów pod terminal lotniskowy.