Sławosz Uznański-Wiśniewski w Zielonej Górze. Fot. Krzysztof Filmanowicz 1 z 101 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Uczniowie lubuskich szkół oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkali się ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. To inżynier światowej klasy, polski astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który jako drugi Polak w historii wyleciał w kosmos. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej realizował 13 polskich eksperymentów, które mają wspomóc rozwój polskiej technologii kosmicznej. Obejmowały one m.in biologię, medycynę, rozwiązania technologiczne i cyfrowe.

Jak zaznacza rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Wojciech Strzyżewski, spotkanie odbyło się w Parku Technologii Kosmicznych, gdzie na co dzień pracują eksperci zajmujący się nowinkami technologicznymi. – Liczę, że dzisiejsze spotkanie zainspiruje także młode osoby do podejmowania edukacji w tym kierunku – tłumaczy:

Studenci mogli zobaczyć, jak wygląda życie astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale także dowiedzieć się jak załoga reaguje w sytuacjach kryzysowych. – Jednym z największych zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa jest wyciek amoniaku – mówi Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Sławosz Uznański-Wiśniewski uważa, że w ciągu ostatnich 2-3 lat Polska dokonała skoku rozwojowego pod kątem inwestowania i rozwijania technologicznych, kosmicznych rozwiązań. – Dziś widzimy, że mamy olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o wiedzę i kadry, i nie można go zmarnować – dodaje:

Jako jeden z przykładów wskazał rozwiązanie stworzone przez firmę z Lublina, które umożliwia współprace na płaszczyźnie mózg ludzki – maszyna. – To fenomen na skalę światową w tej materii – mówi polski astronauta.

W spotkaniu uczestniczyli studenci kół naukowych działających w ramach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Maksymilian Prokopowicz interesuje się łącznością, a Milena Borsuk psychologią. Jak wskazywał miłośnik krótkofalarstwa, także nasz polski astronauta korzystał z takiej możliwości kontaktu.

Zielona Góra to 14. miejsce w Polsce, które odwiedził Polak w ramach ogólnopolskiej trasy technologiczno-naukowej „Polska sięga gwiazd”.