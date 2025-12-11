Uczniowie lubuskich szkół oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkali się ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. To inżynier światowej klasy, polski astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który jako drugi Polak w historii wyleciał w kosmos. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej realizował 13 polskich eksperymentów, które mają wspomóc rozwój polskiej technologii kosmicznej. Obejmowały one m.in biologię, medycynę, rozwiązania technologiczne i cyfrowe.
Jak zaznacza rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Wojciech Strzyżewski, spotkanie odbyło się w Parku Technologii Kosmicznych, gdzie na co dzień pracują eksperci zajmujący się nowinkami technologicznymi. – Liczę, że dzisiejsze spotkanie zainspiruje także młode osoby do podejmowania edukacji w tym kierunku – tłumaczy:
Studenci mogli zobaczyć, jak wygląda życie astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale także dowiedzieć się jak załoga reaguje w sytuacjach kryzysowych. – Jednym z największych zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa jest wyciek amoniaku – mówi Sławosz Uznański-Wiśniewski.
Sławosz Uznański-Wiśniewski uważa, że w ciągu ostatnich 2-3 lat Polska dokonała skoku rozwojowego pod kątem inwestowania i rozwijania technologicznych, kosmicznych rozwiązań. – Dziś widzimy, że mamy olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o wiedzę i kadry, i nie można go zmarnować – dodaje:
Jako jeden z przykładów wskazał rozwiązanie stworzone przez firmę z Lublina, które umożliwia współprace na płaszczyźnie mózg ludzki – maszyna. – To fenomen na skalę światową w tej materii – mówi polski astronauta.
W spotkaniu uczestniczyli studenci kół naukowych działających w ramach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Maksymilian Prokopowicz interesuje się łącznością, a Milena Borsuk psychologią. Jak wskazywał miłośnik krótkofalarstwa, także nasz polski astronauta korzystał z takiej możliwości kontaktu.
Zielona Góra to 14. miejsce w Polsce, które odwiedził Polak w ramach ogólnopolskiej trasy technologiczno-naukowej „Polska sięga gwiazd”.