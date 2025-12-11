Żagański Pałac Kultury oraz Sekcja Fotograficzna „Balans” zapraszają mieszkańców na wystawę pod nazwą „Od pędzla do migawki”. Dzisiejsze wydarzenie zaplanowano w pałacyku przy ulicy Jana Pawła II. Wstęp jest wolny.

Ekspozycja prezentować będzie prace podopiecznych sekcji. Będą to obrazy w dużym formacie. – Koło zainteresowań zrzesza żaganian w różnym wieku i z różną wrażliwością. Pokażemy jak bardzo ci amatorzy fotografowania rozwinęli się pod okiem prowadzącego zajęcia. Zachęcamy do spotkana i rozmów z autorami zdjęć – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Początek dzisiejszej wystawy godzina 17.00.