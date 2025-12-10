Do poważnego wycieku ropy doszło w środę (10 grudnia) w powiecie Uckermark w północno-wschodnich Niemczech – poinformowało ministerstwo środowiska Brandenburgii. Przyczyną wycieku jest awaria rurociągu zasilającego rafinerię PCK Schwedt, która znajduje się przy granicy z Polską.

Jak relacjonują niemieckie media, na miejscu zdarzenia są służby ratownicze, ale nie odnotowano żadnych ofiar, a rafineria nie przerwała pracy.

Lokalna gazeta „Maerkische Oderzeitung”, która jako pierwsza przekazała informację o wycieku, podała, że z rurociągu tryska ropa na wysokość kilkunastu metrów i prawdopodobnie nie uda się zatrzymać wycieku do rana.

Nie wiadomo na razie, co spowodowało awarię rurociągu. Ministra środowiska Brandenburgii Hanka Mittelstaedt zapowiedziała, że w czwartek uda się na miejsce, aby ocenić rozmiar szkód.

Rurociąg biegnie z portu Rostock nad Morzem Bałtyckim do rafinerii PCK, która jest głównym dostawcą paliwa dla Brandenburgii i Berlina. Miejscowość Schwedt, w której znajduje się rafineria, leży nad Odrą, tuż przy granicy z Polską.