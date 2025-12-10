W Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z Łukaszem Muszyńskim – redaktorem naczelnym portalu Filmweb. Wydarzenie zorganizowało koło naukowe „Faktor” Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Miejsca na widowni głównie zajmowali studenci kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, z którymi gość dzielił się swoimi doświadczeniami:

O organizacji spotkania mówi opiekunka koła „Faktor” UZ – Kaja Rostkowska-Biszczanik:

Studenckie koło funkcjonuje od 2006 roku. W jego ramach studenci dziennikarstwa tworzą autorską gazetkę podczas Lubuskiego Lata Filmowego jakie odbywa się w Łagowie Lubuskim.

Autor: Karolina Waleńska