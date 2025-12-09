Odnalezione zostały kolejne martwe dwa dziki w bliskiej odległości od tzw. dzika zero; pobrane próbki bada Zakład Higieny Weterynaryjnej w Piotrkowie Trybunalskim, a wyniki mogą być znane już w najbliższy czwartek – poinformowało we wtorek (9 grudnia) ministerstwo rolnictwa.
Pierwsza optymistyczna informacja z powiatu piotrkowskiego: jeden z martwych dzików, znalezionych w bliskiej lokalizacji (ok. 10 km) od przypadku »zero« na terenie gminy Rozprza w województwie łódzkim, nie był zarażony wirusem ASF
– czytamy w zaktualizowanej we wtorek (9 grudnia) informacji zamieszczonej na stronie MRiRW.
Resort rolnictwa poinformował, że Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził we wtorek pozytywne wyniki wirusa ASF u pięciu dzików znalezionych przed kilkoma dniami.
Ministerstwo przypomniało, że zakaz polowań obowiązuje jedynie na wyznaczonym terenie powiatu piotrkowskiego i obejmuje obszar w promieniu 10 km od lokalizacji, w której znaleziony był oskórowany „dzik zero”. Pozostały teren jest wciąż wyłączony z zakazu, tj. mogą być tam organizowane polowania.
Jak podało MRiRW, nadal prowadzone są przeszukania terenu powiatu piotrkowskiego: do 10 grudnia br. obszar przeszukiwań obejmuje południe od pierwszego podrzuconego dzika; 13 i 14 grudnia br. przeszukiwania kontynuowane będą w kierunku północnym.
Wszystkie martwe dziki znalezione na terenie powiatu są utylizowane najbezpieczniejszą metodą transportu pod nadzorem służby i przy bezwzględnym zachowaniu zasad bioasekuracji – podkreślono w komunikacie.
W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że w lesie na terenie gm. Rozprza znaleziono częściowo oskórowaną tuszę dzika, której badanie potwierdziło zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Istniało przypuszczenie, że truchło zostało podrzucone w to miejsce. Nadal wyjaśniane są okoliczności związane z tym przypadkiem. Działania prowadzone są przez ABW, policję i Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim.
