Antoni Ratowt urodził 10 października 1953 roku na Syberii. Jego rodzina została wywieziona na zsyłkę w 1949 z miejscowości Ratowty na Litwie. Stalinowskie władze uznały rolników za kułaków i na mocy dekretu wysłały Bronisławę, jej męża Klemensa oraz syna w nieznane. Był to dla nich czas ciężkiej pracy i tęsknoty za ojczystą ziemią.

Rodzina powróciła do Polski w 1955 roku i osiedliła się na ziemi Lubuskiej. Po latach Ratowtowie odwiedzili także swój dawny dom oraz gospodarstwo. Ojciec Antoniego, gdy wspominał rodzinna wioskę zawsze mawiał, że na Litwie nawet wiatr pachnie inaczej. Pan Antoni zaś od wielu lat działa w rzepińskim kole oddziału gorzowskiego Związku Sybiraków. Bierze udział w szkolnych zajęciach, podczas których opowiada o losach swoich i innych Polaków na Syberii.