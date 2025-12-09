Od początku roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali i odeskortowali do granicy 440 cudzoziemców, którzy złamali prawo w Polsce. Wśród nich było 320 obywateli Ukrainy, a także Gruzini, Mołdawianie i Białorusini – poinformował rzecznik NOSG kpt. SG Paweł Biskupik.

W tej statystyce chodzi o osoby, które w rażący sposób nie stosowały się do przepisów prawa i stanowiły realne zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w Polsce.

Tylko wczoraj na podległym nam terenie zatrzymaliśmy sześciu obywateli Ukrainy, których dzisiaj nasi funkcjonariusze pod eskortą odwieźli do polsko-ukraińskiej granicy, gdzie przekazano ich tamtejszym służbom

– powiedział rzecznik.

Zatrzymani ostatnio cudzoziemcy dopuścili się m.in.: przestępstw skarbowych, kradzieży z włamaniem, prowadzenia samochodu pomimo orzeczonego sądowego zakazu, przestępstw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oprócz przymusowego opuszczenia Polski, wobec Ukraińców nałożono 5- lub 7-letnie zakazy ponownego wjazdu nie tylko do naszego kraju, ale wszystkich państw strefy Schengen.