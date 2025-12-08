Miasto Zielona Góra otrzyma duże dofinansowanie na remont amfiteatru. Zarząd województwa przekazał ponad 41 mln zł, z czego 35 mln podchodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 6 mln z budżetu województwa.

– To dla nas ogromne wsparcie, bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tej inwestycji – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Jak podkreśla Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego, zmodernizowany i wyremontowany amfiteatr stanie się jedną z perełek architektonicznych i kulturalnych całego regionu:

Przy okazji modernizacji amfiteatru i budowy nowego zadaszania, prace remontowe przeprowadzane są także w siedzibie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

– Ta inwestycja ma wiele plusów, nam poprawią się warunki pracy, a Zielona Góra stanie się ponownie miastem festiwalowym – dodaje Agata Miedzińska, dyrektor ZOK-u:

Remont amfiteatru ma rozpocząć się już na początku 2026 r.