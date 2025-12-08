Żarski magistrat prowadzi konsultacje społeczne dotyczące sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie miasta. Ratusz czeka na głosy mieszkańców w tej sprawie.

Uwagi można przesyłać na adres komunikacja@um.zary.pl. – Każdy, kto chce wypowiedzieć się w kwestii sprzedaży może to zrobić wysyłając do nas swoje spostrzeżenia i sugestie. Chcemy poznać zdanie żaran. Dowiedzieć się, czy będzie to decyzja, której oczekują. Zależy nam na transparentności naszych działań – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Konsultacje potrwają do 5 stycznia.