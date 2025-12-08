Zbigniew Głuchy został powołany przez Radę Nadzorczą nowym prezesem Stali Gorzów Wlkp. S.A., a wiceprezesem został Krzysztof Nuckowski.

Obaj za swą pracę nie będą pobierać wynagrodzenia. Z kolei nowym dyrektorem zarządzającym został Łukasz Gałczyński.

To najważniejsze informacje przedstawione przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Stali Gorzów S.A. Ewę Staszak podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Jednocześnie Przewodnicząca poinformowała dziennikarzy, że umowa z dotychczasowym dyrektorem zarządzającym Patrykiem Broszko została rozwiązana w normalnym trybie z miesięcznym okresem wypowiedzenia i nikt nie przeszkadzał mu w przedstawieniu raportu o nieprawidłowościach w klubie. Ewa Staszak wręcz wezwała byłego dyrektora do przekazania takich informacji jeśli jest on w ich posiadaniu.

OŚWIADCZENIE STALI GORZÓW WIELKOPOLSKI W ZWIĄZKU Z KOLEJNYMI ZMIANAMI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

W okresie od dnia 26 listopada do dnia 5 grudnia, rezygnację z funkcji złożyli wszyscy dotychczasowi Członkowie Zarządu. W związku z tym – zgodnie z obietnicą złożoną w oświadczeniu z dnia 27 listopada – Rada Nadzorcza Spółki poddała pod obrady i głosowanie zmiany w składzie Zarządu Spółki. W efekcie RN podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Głuchego oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Nuckowskiego. Nowo powołani członkowie Zarządu, funkcje kierownicze oraz wszystkie inne działania, będą pełnić nieodpłatnie, pro publico bono, dla dobra Klubu.

Podjęte uchwały stanowią dopełnienie planowych zmian, stanowiących kontynuację dotychczasowych działań. Zarząd – w osobie głównych udziałowców Klubu – ma na celu zdynamizowanie już rozpoczętych procesów naprawczych. Działalność Spółki będą kształtować osoby zaangażowane dotychczas w charakterze sponsorów i właścicieli.

Ponadto, podejmowane są działania mające na celu wzmocnienie kompetencji i zasobów ludzkich Spółki w kluczowych obszarach działania Klubu. Mają one na celu dalsze podniesienie jakości pracy Spółki oraz troskę o utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Klubu. W miarę potrzeb, będziemy informować o podejmowanych działaniach.

Stal w nowy rok i w nowy sezon wkracza z nowym Zarządem i nową energią, a na nadchodzące miesiące postawiono szereg celów związanych z rozwojem oferty Klubu, doskonaleniem wymiaru organizacyjnego oraz poprawą transparentności i komunikacji. Głęboko wierzymy, że te zmiany przyniosą tak wyczekiwaną stabilizację i zostaną pozytywnie ocenione przez kibiców, sponsorów i udziałowców już w 2026 roku.

Rada Nadzorcza Stali Gorzów Wielkopolski S.A.

Zapis konferencji prasowej: