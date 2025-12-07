Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku o bon ciepłowniczy za drugą połowę kończącego się roku. Termin mija 15 grudnia.

Szacuje się, że wsparciem może być objętych kilkaset tysięcy osób.

Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że celem wprowadzenia bonu ciepłowniczego jest wsparcie dla gorzej sytuowanych gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego.

Minister przypomniał na jakie wsparcie można liczyć.

O tym, komu przysługuje bon ciepłowniczy, można dowiedzieć się w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie, a także u dostawcy ciepła. Przy składaniu wniosku warto mieć zaświadczenie o dochodach. Bon można otrzymać osobiście w gminie. Jeden bon przysługuje na jedno gospodarstwo domowe.

Wniosek można też nadać na poczcie albo złożyć przez stronę www.gov.pl, platformę ePUAP lub aplikację mObywatel. Wzór dokumentu jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej resortu energii i na stronie ministerstwa.

Przez półtora roku wprowadzenie bonu będzie kosztowało budżet państwa 900 milionów złotych.