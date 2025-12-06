Włoski minister obrony ocenił, że Unia Europejska nic nie znaczy dla Stanów Zjednoczonych. Guido Crosetto zamieścił na platformie X obszerny komentarz dotyczący ogłoszonej wczoraj nowej „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA”.

Minister Crosetto napisał, że Unia Europejska straciła znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, bo nie posiada istotnych zasobów naturalnych, nie jest potęgą militarną, jest mała, słaba i zbyt wolno wprowadza innowacje i nowe technologie.

Wskazał, że każdą ważną decyzję podejmowaną przez Stany Zjednoczone trzeba będzie teraz odczytywać wyłącznie w kontekście amerykańskiego współzawodnictwa z Chinami.

Podkreślił też, że wybory i decyzje państw małych, jak Włochy, muszą być podejmowane ze świadomością tej strategicznej zmiany, o której mówiło się od co najmniej kilku lat. Wskazał, że do tej pory Stany Zjednoczone zapewniały Europie bezpieczeństwo, obronę i odstraszania przeciwników za darmo. Teraz Europa będzie musiała o to zadbać sama.