Kompleks sportowy Arena Żagań zaprasza na dzisiejsze Mikołajkowe Wodne Szaleństwo na basenie. W ramach wydarzenia propagującego aktywność i sport na najmłodszych mieszkańców odwiedzających pływalnię czekają niespodzianki.

Organizatorzy przypominają, że dzieci do 7 lat wchodzą tylko z pełnoletnim opiekunem. – Zachęcamy do spędzenia części soboty w naszym obiekcie. Tych grudniowych spotkań z Mikołajem na sportowo zaplanowaliśmy kilka – mówi prezes Areny Łukasz Kudła:

– Dzisiejsze popołudnie to także turniej piłki nożnej o puchar burmistrza. Czekamy na całe rodziny chcące dopingować drużyny – zaznacza Łukasz Kudła:

Cały terminarz imprez znaleźć można w mediach społecznościowych żagańskiej Areny.