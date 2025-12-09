Od 24 października na antenie II programu Polskiego Radia w cyklu „Słowa i dźwięki” Justyna Piernik prezentuje reportażową twórczość Cezarego Galka – tegorocznego zdobywcy Złotego Mikrofonu Polskiego Radia.

Jako pierwszy został wyemitowany reportaż „Rosy z cygańskich łez” opowiadający o dramatycznych losach wojennych cygańskiego twórcy, jednocześnie świadka historii Edwarda Dębickiego i członków jego taboru.

Reportaż dostępny też na stronie Radia Zachód

Natomiast 7-go listopada po 13.00 został nadany reportaż pt. „Krok za krokiem”, który w 2019 roku w hrabstwie Cork w Irlandii reprezentował polską radiofonię na najbardziej prestiżowym na świecie spotkaniu reportażystów – International Feature Conference organizowanym przez Europejską Unię Nadawców (EBU).

To dźwiękowy pamiętnik niepełnosprawnej Basi Matusiak ze Słubic, która nie chciała się pogodzić ze stereotypem osoby gorszej i postanowiła spełnić swoje życiowe marzenia jako kobieta, żona i matka. Chciała też nauczyć się chodzić, aby przez dalsze życie iść o własnych siłach. Zapraszamy na antenę II programu Polskiego Radia.

Reportaż dostępny też na stronie Radia Zachód.

Kolejny reportaż 12 grudnia po 13.00. Będzie to „Opowieści babci Leonardy”- główna nagroda Konkursu Artystycznych Form Radiowych GRAND PIK 2022 przyznana za fascynującą opowieść o tułaczkach Polaków w XX wieku widzianą z perspektywy młodego pokolenia.

Małgorzata Łagowska ze Szprotawy od dzieciństwa była bardzo związana emocjonalnie ze swoją babcią. Latami słuchała niesamowitych opowieści o losie dziecka z rodziny podążającej za ojcem, żołnierzem armii generała Andersa. Rozbudzały wyobraźnię, ciekawość świata i późniejszą pasję podróżowania. Z czasem zdała sobie sprawę z ich wartości historycznej i zaczęła rejestrować babcine opowieści, której historia rozpoczęła się 82 lata temu. W wyniku niemieckiego i sowieckiego ataku na Polskę tysiące Polaków i obywateli innych narodowości rozpoczęło drogę, która była dla nich ponad siły, a dla wielu skończyła się tragicznie.

Po latach postanowiła opisać w książce losy Leonardy Marianny Palskiej po mężu Madej, która podczas II wojny światowej przeszła trudną drogę pisaną wielu polskim rodzinom. Urodzona 30 listopada 1934 roku w Sulisławicach w momencie sowieckiej wywózki 10 lutego 1940 roku miała skończone 5 lat. Całą rodzinę deportowano z Podola w głąb ZSRR na Sybir gdzie spędzili półtora roku. Później dzięki paktowi Sikorski – Majski, ojciec Jan Palski mógł dołączyć do tworzących się polskich sił zbrojnych, dzięki czemu opuścili Syberię i zostali przenieśli do Uzbekistanu. Kolejne sześć miesięcy czekali na dalszą podróż do Teheranu w Iranie. Po następnych dziewięciu tam spędzonych miesiącach wyruszyli przez port Karaczi (obecnie Islamabad w Pakistanie) do portu Mombasa w Kenii. Następnie zostali przetransportowani w głąb Afryki do Masindi w Ugandzie, gdzie ostatecznie spędzili 5 lat. Po wojnie babcia z matką i ocalałym rodzeństwem powróciła do Polski, gdzie po latach wojennej tułaczki spotkali się z ojcem. Tu też nie był łatwo. Jan Palski, bohater spod Monte Casino, traktowany był jak wróg publiczny i trzeba było wielu lat, aby ułożył rodzinie życie na nowo.

Wnuczka Małgorzata wychowana na opowieściach babci po latach ruszyła jej śladem. Najpierw na Ukrainę a później do Afryki zdając babci na bieżąco szczegółowe relacje. Rodzinna historia ożyła na nowo.

Leonarda Marianna Palska odeszła dwa lata po powstaniu reportażu. Jej opowieść pozostała w sercach najbliższych, książce wnuczki Małgorzaty i tym reportażu.