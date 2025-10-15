Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przejęła śledztwo ws. śmierci 46-letniego kierowcy ciężarówki, którego w niedzielę pogryzły psy należące do byłego policjanta, właściciela strzelnicy w Raculi.

Do tragedii doszło w niedzielę około południa. 46-letni kierowca ciężarówki z Puław zatrzymał się na MOP Racula przy drodze ekspresowej S3, by odpocząć. Wszedł w las, nieświadomie dotarł w pobliże strzelnicy, gdzie zaatakowały go trzy psy w typie owczarka, pilnujące na co dzień obiektu. Zwierzęta sforsowały ogrodzenie i zaatakowały poza terenem posesji.

Ofiara zmarła w nocy z wtorku na środę w zielonogórskim szpitalu, pomimo przejścia kilku operacji, w tym amputacji kończyn. 46-latek miał 53 rany kąsane. Jego ciało zabezpieczono do sekcji.

– We wtorek psy zostały odebrane i wysłane do opieki tymczasowej – poinformowała dziś Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury:

Antonowicz przyznała, że incydenty z udziałem psów, które zaatakowały 46-latka, zdarzały się już wcześniej. Jedną sprawę umorzono, bo do ataku doszło po wtargnięciu na teren strzelnicy. Teraz została wznowiona:

Z nieoficjalnych informacji wynika, że właściciela psów po zdarzeniu przesłuchała policja, natomiast nie zdążyła zrobić tego prokuratura. Mężczyzna miał w ostatnich dniach wyjechać z Polski. Prokurator Antonowicz odmówiła informacji na ten temat, powołując się na dobro śledztwa. Stwierdziła też, że jest za wcześnie, by mówić o postawieniu właścicielowi ewentualnych zarzutów.

– Między innymi z uwagi na to, że właścicielem psów jest były policjant, postępowanie zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową. Chcemy wyeliminować wszelkie wątpliwości, co do bezstronności śledztwa – powiedziała Antonowicz.