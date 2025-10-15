Po raz pierwszy w stuletniej historii radia na wszystkich antenach Polskiego Radia emitowana była ta sama jubileuszowa audycja

Z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Radia 30 września w Muzeum Historii Polski w Warszawie spotkali się na jednej scenie laureaci najbardziej prestiżowych nagród Polskiego Radia- Złotych Mikrofonów i artyści: Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski, Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Babel Ensemble pod kierownictwem artystycznym Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Jak czytamy w komentarzu organizatora – to było coś więcej niż koncert. Najlepsi DJ-e wprowadzali dźwiękowe skarby Polskiego Radia w warstwę orkiestrową tworząc dynamiczną historyczną narrację. Wykonania polskich artystów przeplatały się z dźwiękami, które zapisały się w polskiej historii. Usłyszeliśmy między innymi zapisy z przemówień Józefa Piłsudskiego, ale także wielkich postaci ze świata kultury – Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk, Czesława Miłosza czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Historia polskiej radiofonii na stronach Polskiego Radia S.A i Telewizji Polskiej S.A:

Rok 2025 jest rokiem stulecia polskiej radiofonii…

Jak wyglądały początki jednej z najważniejszych instytucji w Polsce…

TVP Info Publicystyka – Kiedyś tak było…

Poniżej zdjęcia autorstwa Cezarego Piwowarskiego udostępnione przez POLSKIE RADIO S.A