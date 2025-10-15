Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zaprezentował dziś specjalne miejsce do rehabilitacji poudarowej na świeżym powietrzu. Niewielki plac znajduje się pomiędzy budynkiem głównym szpitala, a nowo wybudowanym oddziałem okulistycznym.

Jak mówi Paweł Urbański, wiceprezes zielonogórskiego szpitala ds. rozwoju, to miejsce przeznaczone dla pacjentów Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, którzy będą mogli tam ćwiczyć i wracać do jak największej sprawności:

Zakład Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zajmuje się pacjentami po udarach mózgu i uszkodzeniach rdzenia kręgosłupa.

– To z myślą o nich podzieliliśmy plac na dwie części, gdzie będą mogli zdobywać nowe umiejętności i przygotowywać się do życia na nowo – podkreśla kierownik zakładu, dr Zbigniew Guzek:

Pomysł stworzenia specjalnego miejsca do rehabilitacji na świeżym powietrzu chwali Krystyna Wiecheć, terapeutka Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej:

Dodajmy, że Zakład Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dysponuje 26 miejscami dla pacjentów bezpośrednio po udarach lub uszkodzeniach rdzenia kręgosłupa.

Rocznie z oddziału korzysta ok. 160 pacjentów.