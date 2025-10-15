Gościem Karoliny Kamińskiej jest Czesław Fiedorowicz, prezes euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Dyplomaci apelują: Polacy, nie jeździjcie na wycieczki do Rosji. W ostatnich miesiącach coraz więcej Polaków podróżuje do państwa agresora w...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Piotr Gawara przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej https://youtu.be/b4FBoYNN7Og
Doktor Andrzej Łukasik przyjechał do Torzymia w 1952 roku. Rozpoczął pracę w ówczesnym sanatorium chorób płuc, które po latach zostało...
Rząd Donalda Tuska wydał ponad dwa i pół miliarda złotych na zabezpieczanie granic - informuje rzeczniczka ministerstwa spraw wewnętrznych i...
Samorząd Kostrzyna nad Odrą otrzymał pieniądze na nowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli na różne...
Tematem dzisiejszej audycji z cyklu "Forum Rolnika" jest: wsparcie w sektorze pszczelarskim. Posłuchaj: _ _ _ Forum Rolnika to audycja...
