Będzie długo oczekiwana przebudowa drogi z Dzietrzychowic do Karczówki w powiecie żagańskim. Zakończyło się postępowanie przetargowe. Inwestycja realizowana będzie przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Kosztorysowa wartość zadania to ponad 5 milionów złotych.

O wykonanie robót ubiegało się 8 firm. – Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców obu miejscowości, ale także z całej gminy Brzeźnica oraz Żagania. Uciążliwy dotychczas trzykilometrowy odcinek zostanie przebudowany – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

– Już planujemy dalsze prace. W przyszłym roku po otrzymaniu dofinansowania chcemy zmienić nawierzchnię w samej Karczówce – zaznacza przedstawiciel samorządu:

Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.